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Бадра Гунба победил на выборах в Абхазии на президентских выборах

02 марта 2025 13:30
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На абхазских выборах победу праздновал Бадра Гунба, набравший 57 % всех голосов, в то же время Адгур Ардзинба набрал 43 %. Об этом пишет РИА Новости.

Бадра Гунба победил на выборах в Абхазии на президентских выборах-1

Фото: pixabay

Всего в выборах приняли участие 70 % жителей Абхазии. ЦИК признал Гунбу избранным на пост президента по итогам второго тура выборов.

ЦИК уточняет, что за Гунбу проголосовало 54 954 человека.

# Международная политика

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