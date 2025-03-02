Бадра Гунба победил на выборах в Абхазии на президентских выборах

На абхазских выборах победу праздновал Бадра Гунба, набравший 57 % всех голосов, в то же время Адгур Ардзинба набрал 43 %. Об этом пишет РИА Новости.
На абхазских выборах победу праздновал Бадра Гунба, набравший 57 % всех голосов, в то же время Адгур Ардзинба набрал 43 %. Об этом пишет РИА Новости.
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Всего в выборах приняли участие 70 % жителей Абхазии. ЦИК признал Гунбу избранным на пост президента по итогам второго тура выборов.
ЦИК уточняет, что за Гунбу проголосовало 54 954 человека.