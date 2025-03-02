Бадра Гунба победил на выборах в Абхазии на президентских выборах

Очередной скандал на переговорах в Белом доме! Зеленский подарил Трампу фальшивый пояс боксёра Усика

Информацию подтвердил и сам спортсмен. По его словам, он не знает, что за пояс Зеленский принес на встречу с главой США, заверив, что оригинал находится дома.