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Азербайджан и Армения прекратили огонь. Договориться удалось при посредничестве России

28 июля 2021 10:44
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Новости Беларуси. Очередной виток напряженности на армяно-азербайджанской границе. После взаимных обстрелов стороны прекратили огонь. Договориться о перемирии удалось при посредничестве России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Азербайджан и Армения прекратили огонь. Договориться удалось при посредничестве России-1

Утром 28 июля Баку и Ереван обвинили друг друга в агрессии и провокациях. Возобновились локальные бои. В результате обстрелов со стороны Армении погибли трое военных, еще двое получили ранения.

Азербайджан и Армения прекратили огонь. Договориться удалось при посредничестве России-4

В Азербайджане, в свою очередь, сообщили о двух пострадавших. На данный момент ситуация на границе спокойная.

Азербайджан и Армения прекратили огонь. Договориться удалось при посредничестве России-7

Отношения между Баку и Ереваном остаются напряженными во многом из-за ситуации с Нагорным Карабахом. В ноябре 2020 года стороны подписали соглашение о прекращении боевых действий. Несмотря на перемирие, локальные столкновения на границе периодически продолжаются.

# Международная политика # Фотофакт

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