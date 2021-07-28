Азербайджан и Армения прекратили огонь. Договориться удалось при посредничестве России

Новости Беларуси. Очередной виток напряженности на армяно-азербайджанской границе. После взаимных обстрелов стороны прекратили огонь. Договориться о перемирии удалось при посредничестве России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Очередной виток напряженности на армяно-азербайджанской границе. После взаимных обстрелов стороны прекратили огонь. Договориться о перемирии удалось при посредничестве России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Утром 28 июля Баку и Ереван обвинили друг друга в агрессии и провокациях. Возобновились локальные бои. В результате обстрелов со стороны Армении погибли трое военных, еще двое получили ранения.
В Азербайджане, в свою очередь, сообщили о двух пострадавших. На данный момент ситуация на границе спокойная.
Отношения между Баку и Ереваном остаются напряженными во многом из-за ситуации с Нагорным Карабахом. В ноябре 2020 года стороны подписали соглашение о прекращении боевых действий. Несмотря на перемирие, локальные столкновения на границе периодически продолжаются.