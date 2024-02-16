Азарёнок: детский гей-парад в Испании – против этого сражается и побеждает русский солдат!

Григорий Азаренок, СТВ:

В эти дни в Минске, в Беларуси проходило чудо. Десятки тысяч людей на протяжении трех дней и даже до сегодняшнего утра стояли в очереди к частице Пояса Пресвятой Богородицы, к нашему кафедральному собору. Я вот вчера был, это сейчас будет большая-большая панорама, и я не дойду до конца очереди. И вот это вот – наши православные белорусы, православная Белая Русь. Зимой – да, февраль не такой холодный, тем не менее по три, по четыре часа стоят с детками, с семьей.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Я тоже видел и радовался этой очереди. То есть там на километры.

Григорий Азаренок:

Так вот. Эти же козлы, которые говорят: лучшие уехали, нацыя з’ехала, адраджэнне з’ехала. А покажите, пожалуйста, Испанию. Это гей-парад. Это детский гей-парад. Это детский гей-парад. Они одели маленьких мальчиков в стринги, латексные сапоги и засунули им там в эти стринги гейские флаги, и заставили ходить по улице и танцевать. Еще же движения выучили. А вот это надо видеть, это надо понимать, с чем воюем, с чем идет борьба, что прет сюда. И они, эти извращуги, эти педофилы, это скотовье, это дерьмо все вот это вот. Они наших детей мечтают одеть в эти стринги и пустить по своим улицам.