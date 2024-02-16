Прямой эфир

Азарёнок: детский гей-парад в Испании – против этого сражается и побеждает русский солдат!

16 февраля 2024 19:26
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Григорий Азаренок, Евгений Пустовой и Вадим Гигин в эфире «Соловьев LIVE». 

Азарёнок: детский гей-парад в Испании – против этого сражается и побеждает русский солдат!-1

Григорий Азаренок, СТВ:
В эти дни в Минске, в Беларуси проходило чудо. Десятки тысяч людей на протяжении трех дней и даже до сегодняшнего утра стояли в очереди к частице Пояса Пресвятой Богородицы, к нашему кафедральному собору. Я вот вчера был, это сейчас будет большая-большая панорама, и я не дойду до конца очереди. И вот это вот – наши православные белорусы, православная Белая Русь. Зимой – да, февраль не такой холодный, тем не менее по три, по четыре часа стоят с детками, с семьей.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Я тоже видел и радовался этой очереди. То есть там на километры.

Григорий Азаренок:
Так вот. Эти же козлы, которые говорят: лучшие уехали, нацыя з’ехала, адраджэнне з’ехала. А покажите, пожалуйста, Испанию. Это гей-парад. Это детский гей-парад. Это детский гей-парад. Они одели маленьких мальчиков в стринги, латексные сапоги и засунули им там в эти стринги гейские флаги, и заставили ходить по улице и танцевать. Еще же движения выучили. А вот это надо видеть, это надо понимать, с чем воюем, с чем идет борьба, что прет сюда. И они, эти извращуги, эти педофилы, это скотовье, это дерьмо все вот это вот. Они наших детей мечтают одеть в эти стринги и пустить по своим улицам.

Азарёнок: детский гей-парад в Испании – против этого сражается и побеждает русский солдат!-4

Евгений Пустовой:
Вот за это русский солдат и гибнет.

Григорий Азаренок:
Сражается и побеждает.

Читайте также: 

Петровский: наши выборы – это коллективный Лукашенко против «шестой колонны»

Петровский об искуплении Киркорова в Донбассе: они должны сами уйти в скит

Азарёнок: наш народ тянется к смыслам, идеям. Наши люди живут духом!

# Международная политика # Григорий Азарёнок # Евгений Пустовой

Другие новости рубрики

Все новости
Гигин о смерти Навального: Путину это точно не нужно. Это надо тем, кто ставит на эскалацию и истерию
16 февраля 2024 18:30

Гигин о смерти Навального: Путину это точно не нужно. Это надо тем, кто ставит на эскалацию и истерию

Украина и Германия заключили соглашение о гарантиях безопасности
16 февраля 2024 13:55

Украина и Германия заключили соглашение о гарантиях безопасности

Буданов признал плохую ситуацию на поле боя для ВСУ
16 февраля 2024 13:04

Буданов признал плохую ситуацию на поле боя для ВСУ