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Axios: Блинкен приказал сотрудникам Госдепа не обсуждать попытку мятежа в России

27 июня 2023 08:13
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Госсекретарь США Энтони Блинкен приказал сотрудникам госдепартамента воздерживаться от комментирования попытки мятежа в России. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на трех американских чиновников, пишет РИА Новости.

Он также требовал, чтобы американские дипломаты сообщали, что США следят за ситуацией, если их спрашивают об этом. Чиновники считают, что данное сообщение было направлено на предотвращение появления высказываний, которые могли бы указывать на причастность США к кризису. Блинкен, вероятно, хотел подождать появления более подробной информации, так как ситуация в России была неясной.

# Международная политика # Энтони Блинкен

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