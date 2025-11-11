«Автомобилист» проиграл «Адмиралу» в чемпионате КХЛ

В регулярном чемпионате КХЛ хоккейный клуб «Адмирал» дома одержал победу над «Автомобилистом» со счетом 4:2. Шайбы за владивостокцев забросили Даниил Гутик, Никита Тертышный, Никита Сошников и Кайл Олсон. Об этом пишет РИА Новости.

За гостей отличились Ярослав Бусыгин и Максим Денежкин. А защитник Либор Шуляк установил клубный рекорд по количеству набранных очков, доведя их число до 128. Сошников сыграл свой первый матч после возвращения из «Сибири».

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин отметил свой 400-й матч в КХЛ, а нападающий «Адмирала» Иван Муранов – аналогичное достижение в качестве игрока.

«Адмирал» занимает десятое место на Востоке с 20 очками, «Автомобилист» – четвертое с 31 очком.

Ближайшие матчи пройдут 16 ноября: «Адмирал» сыграет с «Амуром», а «Автомобилист» – с «Трактором».

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