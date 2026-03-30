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Автомобиль въехал в толпу пешеходов в британском Дерби – есть пострадавшие

30 марта 2026 07:40
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В британском городе Дерби расследуют инцидент, который обернулся серьезными травмами для семерых пешеходов. На оживленной улице автомобиль внезапно выехал на людей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Автомобиль въехал в толпу пешеходов в британском Дерби – есть пострадавшие-2

Пострадавшие получили серьезные, но не опасные для жизни ранения. Им оказали помощь на месте и доставили в больницу. Полиция задержала машину всего через семь минут после наезда. За рулем был 36‑летний мужчина, уроженец Индии, много лет проживающий в Великобритании. Его арестовали по подозрению в покушении на убийство и опасном вождении. К расследованию подключились офицеры по борьбе с терроризмом. Но, как подчеркивают в полиции, на данном этапе инцидент не рассматривается как теракт. 

Поддержка таких подразделений – стандартная практика в случаях, когда мотивы водителя остаются неясными. Правоохранители считают, что произошедшее – изолированный эпизод, и угрозы для широкой публики нет. Но в Дерби признают: для города это стало шоком, и следствие должно дать ответы, почему обычный вечер в центре города обернулся травмами для семерых человек.

# Великобритания # ДТП

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