Автомобиль въехал в толпу пешеходов в британском Дерби – есть пострадавшие

В британском городе Дерби расследуют инцидент, который обернулся серьезными травмами для семерых пешеходов. На оживленной улице автомобиль внезапно выехал на людей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пострадавшие получили серьезные, но не опасные для жизни ранения. Им оказали помощь на месте и доставили в больницу. Полиция задержала машину всего через семь минут после наезда. За рулем был 36‑летний мужчина, уроженец Индии, много лет проживающий в Великобритании. Его арестовали по подозрению в покушении на убийство и опасном вождении. К расследованию подключились офицеры по борьбе с терроризмом. Но, как подчеркивают в полиции, на данном этапе инцидент не рассматривается как теракт.

Поддержка таких подразделений – стандартная практика в случаях, когда мотивы водителя остаются неясными. Правоохранители считают, что произошедшее – изолированный эпизод, и угрозы для широкой публики нет. Но в Дерби признают: для города это стало шоком, и следствие должно дать ответы, почему обычный вечер в центре города обернулся травмами для семерых человек.