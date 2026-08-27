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Автомобиль въехал в толпу людей на севере Франции, погиб человек

27 августа 2026 07:43
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Автомобиль въехал в толпу людей на севере Франции, погиб человек-0

Во Франции автомобиль совершил наезд на толпу, пишет ТАСС со ссылкой на Reuters.

ЧП произошло вечером 26 августа в г. Кан. Известно о гибели 1 человека. 10 человек получили ранения: состояние 7 медики оценивают как критическое, 3 – как серьезное.

Информагентство сообщает, что водителя задержали, его действия были преднамеренными.

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Фото: Pinterest

# ДТП # ЧП

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