Автомобиль въехал в толпу людей на севере Франции, погиб человек

Во Франции автомобиль совершил наезд на толпу, пишет ТАСС со ссылкой на Reuters.

ЧП произошло вечером 26 августа в г. Кан. Известно о гибели 1 человека. 10 человек получили ранения: состояние 7 медики оценивают как критическое, 3 – как серьезное.

Информагентство сообщает, что водителя задержали, его действия были преднамеренными.

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