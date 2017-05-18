Автобус с туристами перевернулся в Турции: есть ли белорусы среди пострадавших, выясняется

Новости Турции. Автобус с туристами перевернулся в Турции. Пострадали около 20 человек. По предварительным данным, это граждане Украины. Инцидент произошел на юго-западе страны. Генеральное консульство Беларуси в Турции проверяет наличие среди пострадавших граждан нашей страны.

Отметим, недалеко от места ЧП несколькими днями ранее случилась авария, которая унесла жизни 24 человек. Автобус перевозил жителей Измира – женщин и детей – в курортный Мармарис. На горном серпантине водитель потерял управление. В результате транспортное средство вылетело в кювет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.