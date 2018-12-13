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Австрия подозревает сборную России по биатлону в допинге

13 декабря 2018 12:36
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Новости России. Участников сборной России по биатлону в употреблении допинга подозревает прокуратура Австрии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Австрия подозревает сборную России по биатлону в допинге-1

В отношении пяти членов сборной, а также пяти спортсменов ведется расследование. Нарушение антидопинговых правил было якобы зафиксировано во время чемпионата мира в Хохфильцене в 2017 году. 13 декабря полиция Австрии допросит фигурантов дела после женского спринта на этапе Кубка мира.

# Биатлон # Фотофакт

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