Австрия подозревает сборную России по биатлону в допинге

Новости России. Участников сборной России по биатлону в употреблении допинга подозревает прокуратура Австрии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В отношении пяти членов сборной, а также пяти спортсменов ведется расследование. Нарушение антидопинговых правил было якобы зафиксировано во время чемпионата мира в Хохфильцене в 2017 году. 13 декабря полиция Австрии допросит фигурантов дела после женского спринта на этапе Кубка мира.