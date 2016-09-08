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Австрия грозит подать в суд на Венгрию из-за отказа принимать мигрантов на своей территории

08 сентября 2016 06:00
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Новости Австрии. Австрия грозит подать в суд на Венгрию из-за отказа принимать мигрантов на своей территории. Дело в том, что через Будапешт проходит большое количество нелегалов, и все они отправляются как раз в австрийскую республику и Германию. При этом Венгрия делает все возможное, чтобы так происходило и дальше. Власти даже создали специальные отряды, которые ищут мигрантов и выдворяют их из страны – нередко на территорию других членов ЕС. Все это нарушает решение Евросоюза о системе квот, согласно которой каждая страна под синим флагом должна размещать у себя нелегалов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Беженцы

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