Австралия столкнулась с сильнейшим дефицитом электричества. При чём здесь «зелёная энергетика»?

Большая часть электроэнергии там вырабатывается солнечными батареями. Но из-за холодной и пасмурной погоды в ряде районов начались перебои с ее поставками потребителю. За последние месяцы дефицит электроэнергии достиг 30 %, из-за чего она подорожала более чем в два раза. Чтобы исправить ситуацию, правительство пошло на радикальные меры, а именно вновь открыло старые законсервированные угольные электростанции. Австралия вынуждена повысить уровень вредных выбросов, против которых так яростно боролась. Страх энергетического кризиса оказался сильнее страха перед климатическими изменениями.