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Австралия столкнулась с сильнейшим дефицитом электричества. При чём здесь «зелёная энергетика»?

11 июня 2022 11:50
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Новости Австралии. Австралия столкнулась с сильнейшим энергетическим кризисом. Страна неожиданно для себя стала жертвой «зеленой энергетики», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Австралия столкнулась с сильнейшим дефицитом электричества. При чём здесь «зелёная энергетика»?-1

Большая часть электроэнергии там вырабатывается солнечными батареями. Но из-за холодной и пасмурной погоды в ряде районов начались перебои с ее поставками потребителю. За последние месяцы дефицит электроэнергии достиг 30 %, из-за чего она подорожала более чем в два раза. Чтобы исправить ситуацию, правительство пошло на радикальные меры, а именно вновь открыло старые законсервированные угольные электростанции. Австралия вынуждена повысить уровень вредных выбросов, против которых так яростно боролась. Страх энергетического кризиса оказался сильнее страха перед климатическими изменениями.

# Экономический кризис # Фотофакт

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