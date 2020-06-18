Австралия откроет границы для иностранцев не раньше 2021 года

Новости Австралии. Австралия откроет границы для иностранных граждан не раньше 2021 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. При этом ограничения по въезду для студентов и других долгосрочных посетителей в ближайшее время намерены ослабить.
Дело в том, что иностранцы, которые обучаются в местных университетах – важный источник дохода для страны. Международное образование ежегодно приносит около 30 миллиардов долларов. В 2020 году из-за пандемии коронавируса эта индустрия, как и многие другие, терпят серьезные убытки.