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Австралия откроет границы для иностранцев не раньше 2021 года

18 июня 2020 09:28
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Новости Австралии. Австралия откроет границы для иностранных граждан не раньше 2021 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. При этом ограничения по въезду для студентов и других долгосрочных посетителей в ближайшее время намерены ослабить.

Австралия откроет границы для иностранцев не раньше 2021 года-1

Австралия откроет границы для иностранцев не раньше 2021 года-3

Дело в том, что иностранцы, которые обучаются в местных университетах – важный источник дохода для страны. Международное образование ежегодно приносит около 30 миллиардов долларов. В 2020 году из-за пандемии коронавируса эта индустрия, как и многие другие, терпят серьезные убытки.

# Коронавирус # Фотофакт

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