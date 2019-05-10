Австралийский банк напечатал 46 млн купюр с опечаткой

Новости Австралии. Миллионы неправильных долларов напечатал банк Австралии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Австралии. Миллионы неправильных долларов напечатал банк Австралии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Один из местных жителей обратил внимание на купюру в 50 австралийских долларов, которая выглядела необычно. После того, как он выложил фото банкноты в интернет, выяснилось, что в микротексте, напечатанном на лицевой стороне, допущена грамматическая ошибка.
Оказалось, что банк выпустил 46 миллионов банкнот с опечаткой. Как отметил официальный представитель банка Австралии, ошибка будет исправлена, когда в печать пойдет следующий тираж купюр.