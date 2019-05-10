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Австралийский банк напечатал 46 млн купюр с опечаткой

10 мая 2019 11:31
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Новости Австралии. Миллионы неправильных долларов напечатал банк Австралии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Австралийский банк напечатал 46 млн купюр с опечаткой-1

Один из местных жителей обратил внимание на купюру в 50 австралийских долларов, которая выглядела необычно. После того, как он выложил фото банкноты в интернет, выяснилось, что в микротексте, напечатанном на лицевой стороне, допущена грамматическая ошибка.

Австралийский банк напечатал 46 млн купюр с опечаткой-4

Австралийский банк напечатал 46 млн купюр с опечаткой-6

Оказалось, что банк выпустил 46 миллионов банкнот с опечаткой. Как отметил официальный представитель банка Австралии, ошибка будет исправлена, когда в печать пойдет следующий тираж купюр.

# Деньги # Фотофакт

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