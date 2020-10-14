Австралийские учёные: Большой Барьерный риф потерял 50% кораллов

Новости Австралии. Большой Барьерный риф за последние 25 лет потерял 50 % кораллов. К такому выводу после проведенного исследования пришли австралийские ученые, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Самые крупные сокращения были зафиксированы в 2016 и 2017 годах. Особенно сильно пострадали колонии ветвящихся и столообразных кораллов, которые очень важны для морских экосистем, так как они обеспечивают среду обитания для рыб и других существ.