Вертолетами и штурмовиками группировки «Запад» РФ было нанесено 14 ударов по о бригадам Вооруженных сил Украины на Купянском направлении, пишет РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки полковника Сергея Зыбинского.

Зыбинский сообщил, что экипажи ударных вертолетов Ка-52 и Ми-28, самолеты штурмовой авиации группировки войск «Запад» произвели четырнадцать ракетно-бомбовых ударов по 25-й воздушно-десантной бригаде, 14-й и 32-й механизированным бригадам в районах населенных пунктов Ивановка, Синьковка, Стельмаховка и Берестовое.

Также сообщается, что расчетами тяжелых огнеметных систем нанесены два удара по взводным опорным пунктам 4-й танковой бригады ВСУ в районе Макеевки.

Артиллерии «Запада» в ходе контрбатарейной борьбы удалось уничтожить 152-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку «Акация» и два минометных расчета в районах Кисловки и Новоосиновки.