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Авиабазу Баграм в Афганистане покинули войска США и НАТО. Что это значит?

02 июля 2021 15:02
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Новости Афганистана. Войска США и НАТО покинули крупнейшую авиабазу в Афганистане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Авиабазу Баграм в Афганистане покинули войска США и НАТО. Что это значит?-1

Баграм считался основным местом, откуда на протяжении 20 лет осуществлялись спецоперации против талибов и других исламистских группировок. Вывод войск оттуда по сути знаменует завершение миссии США. 3 июля авиабазу официально передадут правительству Афганистана.

Авиабазу Баграм в Афганистане покинули войска США и НАТО. Что это значит?-4

Напомним, военная операция в стране длилась 20 лет и стала ответом на теракты, совершенные в США 11 сентября. Вывод американских войск и их союзников по НАТО начался весной 2021 года и, как ожидается, завершится в начале осени.

# Международная политика # Фотофакт

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