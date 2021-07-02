Авиабазу Баграм в Афганистане покинули войска США и НАТО. Что это значит?

Новости Афганистана. Войска США и НАТО покинули крупнейшую авиабазу в Афганистане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Баграм считался основным местом, откуда на протяжении 20 лет осуществлялись спецоперации против талибов и других исламистских группировок. Вывод войск оттуда по сути знаменует завершение миссии США. 3 июля авиабазу официально передадут правительству Афганистана.

Напомним, военная операция в стране длилась 20 лет и стала ответом на теракты, совершенные в США 11 сентября. Вывод американских войск и их союзников по НАТО начался весной 2021 года и, как ожидается, завершится в начале осени.