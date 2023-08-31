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Август этого года стал самым засушливым для Индии

31 августа 2023 07:11
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Новости Индии. Август этого года назвали в Индии самым засушливым. Эксперты оценили данные с 1901 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Август этого года стал самым засушливым для Индии-1

По их мнению, дефицит осадков может превысить треть от их нормы. А это проблема для сельского хозяйства страны. Ученые связывают тенденцию с глобальными изменениями климата. Июль и август считаются в Индии самыми дождливыми в году, а потому – ключевыми для аграрного сектора.

# Погода # Новости Индии # Фотофакт

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