Август этого года стал самым засушливым для Индии

Новости Индии. Август этого года назвали в Индии самым засушливым. Эксперты оценили данные с 1901 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По их мнению, дефицит осадков может превысить треть от их нормы. А это проблема для сельского хозяйства страны. Ученые связывают тенденцию с глобальными изменениями климата. Июль и август считаются в Индии самыми дождливыми в году, а потому – ключевыми для аграрного сектора.