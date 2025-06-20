Авдонин прокомментировал встречу Лукашенко с Бастрыкиным

Алексей Авдонин, политолог:

Что творили эти деструктивные элементы в конце 2019 года. Они все делали, прямо писали аналитику в открытую о том, что сейчас открывается окно возможностей по конфликту между Беларусью и Россией. Поэтому надо сделать все для того, чтобы использовать это окно возможности для разрыва интеграционных всех проектов между РБ и РФ. Сейчас они пытаются то же самое: использовать сам момент, новость, ситуацию для того, чтобы сформировать некий негатив. Поэтому Президент, встречаясь с главой Следственного комитета РФ, фактически сделал четкие политические заявления о том, что никакого раздрая, никакого конфликта, никто внешние силы сформировать между Беларусью и Россией не сможет.