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Авдонин прокомментировал встречу Лукашенко с Бастрыкиным

20 июня 2025 19:05
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Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с гостем обсудим предстоящий саммит ЕАЭС. В эфире политолог Алексей Авдонин.

Авдонин прокомментировал встречу Лукашенко с Бастрыкиным-2

Алексей Авдонин, политолог:  
Что творили эти деструктивные элементы в конце 2019 года. Они все делали, прямо писали аналитику в открытую о том, что сейчас открывается окно возможностей по конфликту между Беларусью и Россией. Поэтому надо сделать все для того, чтобы использовать это окно возможности для разрыва интеграционных всех проектов между РБ и РФ. Сейчас они пытаются то же самое: использовать сам момент, новость, ситуацию для того, чтобы сформировать некий негатив. Поэтому Президент, встречаясь с главой Следственного комитета РФ, фактически сделал четкие политические заявления о том, что никакого раздрая, никакого конфликта, никто внешние силы сформировать между Беларусью и Россией не сможет.

# Международная политика # Алексей Авдонин # Григорий Азарёнок

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