Авария в Южной Корее: в здание детского сада на огромной скорости врезался автомобиль

Автомобиль на огромной скорости протаранил здание детского сада, где в этот момент проходили занятия. Сообщается о двух десятках пострадавших ­– в основном это дети. Все раненые доставлены в больницы. По данным правоохранителей, водитель авто не пытался снизить скорость. Причины происшествия выясняются.