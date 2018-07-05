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Авария в Южной Корее: в здание детского сада на огромной скорости врезался автомобиль

05 июля 2018 11:33
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Новости Южной Кореи. Чрезвычайное происшествие в городе Кванджу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Авария в Южной Корее: в здание детского сада на огромной скорости врезался автомобиль-1

Автомобиль на огромной скорости протаранил здание детского сада, где в этот момент проходили занятия. Сообщается о двух десятках пострадавших ­– в основном это дети. Все раненые доставлены в  больницы. По данным правоохранителей, водитель авто не пытался снизить скорость. Причины происшествия выясняются.

# Авария # Фотофакт

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