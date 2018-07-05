Авария в Южной Корее: в здание детского сада на огромной скорости врезался автомобиль

Новости Южной Кореи. Чрезвычайное происшествие в городе Кванджу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Южной Кореи. Чрезвычайное происшествие в городе Кванджу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Автомобиль на огромной скорости протаранил здание детского сада, где в этот момент проходили занятия. Сообщается о двух десятках пострадавших – в основном это дети. Все раненые доставлены в больницы. По данным правоохранителей, водитель авто не пытался снизить скорость. Причины происшествия выясняются.