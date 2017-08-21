Авария на трассе между Антальей и Кемером: белорусы в ДТП не пострадали

Новости Беларуси. Белорусских граждан среди пострадавших в ДТП на трассе между городами Анталья и Кемер нет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, 21 августа в результате аварии пострадали около 20 пассажиров. Госпитализация потребовалась шестерым, среди них есть и дети.

Олег Шакиров, первый секретарь посольства Республики Беларусь в Турецкой Республике:

В настоящее время информации о пострадавших белорусах в данном ДТП нет. Посольство на постоянной связи с местными правоохранительными органами в Анталье. Также наше почетное консульство в Анталье отслеживает данную ситуацию.