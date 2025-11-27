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«Арсенал» обыграл «Баварию» в Лондоне в ЛЧ по футболу

27 ноября 2025 07:28
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«Арсенал» обыграл «Баварию» в Лондоне в ЛЧ по футболу-0

«Арсенал» победил «Баварию» со счетом 3:1 в Лондоне в пятом туре Лиги чемпионов. В составе хозяев голы забили Юрриен Тимбер, Нони Мадуэке и Габриэл Мартинелли, а в команде гостей отличился Леннарт Карль. Об этом пишет РИА Новости.

У лондонцев 15 очков, они победили во всех своих матчах и лидируют в группе, продлив свою серию без поражений до 16 игр.

«Бавария» опустилась на третью строчку с 12 очками и потерпела первое в этом сезоне поражение. В следующий тур «Арсенал» встретится с «Брюгге», а мюнхенцы сыграют со «Спортингом».

Фото: pixabay

# Футбол

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