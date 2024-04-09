Прямой эфир

Армия РФ нанесла удар по цеху и складу ВСУ по производству дронов в Запорожье

09 апреля 2024 07:47
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

8 апреля российская армия с помощью «Искандера» (ракета) ликвидировала в Запорожье склад ВСУ и цех по изготовлению дронов. Об этом пишет РИА Новости.

На видеокадрах видно, что ракета разрушила здание, а окружающие строения остались без повреждений.

Это был дан ответ на попытку Киева нанести удар по объектам российской инфраструктуры. Вооруженные силы Украины с марта регулярно наносят удары по РФ. По словам украинского премьер-министра, русские «должны заплатить за свою агрессию». В Москве говорят, что Украина стала террористическим государством.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Жители Канады выступают против членства страны в НАТО
09 апреля 2024 07:42

Жители Канады выступают против членства страны в НАТО

В Вязьме продолжаются работы по устранению последствий обрушения моста – детали ЧП
09 апреля 2024 07:32

В Вязьме продолжаются работы по устранению последствий обрушения моста – детали ЧП

Миллионы людей в Северной Америке наблюдали полное солнечное затмение
09 апреля 2024 07:11

Миллионы людей в Северной Америке наблюдали полное солнечное затмение