Армия РФ нанесла удар по цеху и складу ВСУ по производству дронов в Запорожье

8 апреля российская армия с помощью «Искандера» (ракета) ликвидировала в Запорожье склад ВСУ и цех по изготовлению дронов. Об этом пишет РИА Новости.

На видеокадрах видно, что ракета разрушила здание, а окружающие строения остались без повреждений.

Это был дан ответ на попытку Киева нанести удар по объектам российской инфраструктуры. Вооруженные силы Украины с марта регулярно наносят удары по РФ. По словам украинского премьер-министра, русские «должны заплатить за свою агрессию». В Москве говорят, что Украина стала террористическим государством.