Армия обороны Израиля ввела паузу в боевых действиях на юге сектора Газа

По словам представителя ЦАХАЛ, Израиль вводит «тактические паузы» для расширения гуманитарной помощи в Газе. Это шаг в направлении оказания помощи с момента начала конфликта. Об этом пишет РИА Новости.

Паузы будут действовать с 8:00 утра до 19:00 вечера на определенной дороге. Конфликт обострился после того, как в 2023 году Израиль был подвергнут ракетному обстрелу из сектора Газа, в ходе которого погибло около 1200 человек.

В результате Израиль начал операции в Газе и ввел блокаду. Сектор Газа поделен на две части, и израильская армия действует в южной части. МИД России призвал к прекращению боевых действий.