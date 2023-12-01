Армия обороны Израиля возобновила боевые действия против ХАМАС

Израиль возобновил боевые действия против ХАМАС в Газе, заявляет ЦАХАЛ. Об этом пишет РИА Новости.

Это случилось после того, как движение ХАМАС нарушило оперативную паузу и подвергло израильскую территорию обстрелу.

Армия Израиля начала наносить авиаудары по объектам палестинского движения, а артиллерия ЦАХАЛ обстреляла город Рафах на востоке Газы.

Срок перемирия между Израилем и ХАМАС истек в 07:00 (08:00 по московскому времени). Хотя сообщения о том, что перемирие было продлено, не получили официального подтверждения. В районах близ Газы объявлена тревога, ракета, выпущенная с территории анклава, была успешно перехвачена. За время перемирия ХАМАС освободил 110 заложников.