Армия обороны Израиля провела ночной рейд с танками на севере Газы

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о ночном рейде с применением танков на севере сектора Газа. Об этом пишет РИА Новости.

Это стало частью подготовки к очередным этапам боевых операций. В процессе операции были найдены и ликвидированы террористы и их инфраструктура. По окончании операции солдаты возвратились на израильскую территорию.

7 октября по Израилю был нанесен массированный ракетный удар из сектора Газа, после которого началась операция «Железные мечи» против ХАМАС. В ходе конфликта тысячи человек погибли и сотни оказались в плену.

Россия требует от сторон прекратить боевые действия и разрешить конфликт на основе утвержденной Советом Безопасности ООН «двугосударственной» формулы. Эта модель предусматривает создание в границах 1967 года независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме.