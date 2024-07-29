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Армия Израиля обстреляла 15 населённых пунктов Ливана

29 июля 2024 06:18
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Армия Израиля обстреляла 15 населенных пунктов в Ливане. По данным ЦАХАЛ, атакованы склады с оружием и террористическая инфраструктура, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Армия Израиля обстреляла 15 населённых пунктов Ливана-1

Израиль обвинил ливанское движение «Хезболла» в совершенном накануне обстреле деревни на севере Голанских высот. Там на футбольном поле погибло не менее 12 человек, большинство из которых дети и подростки. Глава МИД Израиля заявил, что своей атакой «Хезболла» перешла все красные линии и предупредил о возможности полномасштабной войны.

# Палестина-Израиль

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