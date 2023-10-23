Армия Израиля нанесла более 320 ударов по целям в секторе Газа

За последние сутки ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) нанесла более 320 ударов по разным объектам в Газе, включая тоннели метро и командные пункты. Об этом пишет РИА Новости.

Это было выполнено в рамках операции «Железные мечи», начавшейся в ответ на массированный обстрел ракетами из Газы и атаку ХАМАС 7 октября.

В ходе этих действий число жертв в Газе превысило 4,6 тысячи человек, а в Израиле – более 1,3 тысячи. Россия призвала к остановке боевых действий и разрешению кризиса на основе «двугосударственной» формулы ООН.

