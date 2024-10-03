Армия Израиля атаковала объекты «Хезболлы» в Бейруте

Ранее израильская армия совершила утренний обстрел ливанской столицы, атаковав инфраструктуру в центре города рядом с правительственными зданиями, а также представительством ООН. В результате первых бомбардировок не менее шести человек погибли, еще около семи пострадали. Ситуацию накаляет и отношения между Тегераном и Тель-Авивом. После иранских атак на Израиль во вторник, 2 октября, по данным СМИ, правительство Нетаньяху запланировало нанести удар по их ядерным объектам. Среди других возможных целей назывались установки Ирана по добыче нефти и другие стратегически важные объекты.