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Армия Израиля атаковала объекты «Хезболлы» в Бейруте

03 октября 2024 19:30
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Градус напряженности продолжает расти. Армия обороны Израиля атаковала объекты ливанской группировки «Хезболла» в Бейруте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Авиация совершила удары по разведывательному штабу, через который велся сбор данных о ЦАХАЛе.

Армия Израиля атаковала объекты «Хезболлы» в Бейруте-2

Ранее израильская армия совершила утренний обстрел ливанской столицы, атаковав инфраструктуру в центре города рядом с правительственными зданиями, а также представительством ООН. В результате первых бомбардировок не менее шести человек погибли, еще около семи пострадали. Ситуацию накаляет и отношения между Тегераном и Тель-Авивом. После иранских атак на Израиль во вторник, 2 октября, по данным СМИ, правительство Нетаньяху запланировало нанести удар по их ядерным объектам. Среди других возможных целей назывались установки Ирана по добыче нефти и другие стратегически важные объекты.

# Международная политика

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