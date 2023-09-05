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Армения не собирается вступать в НАТО – замглавы МИД страны

05 сентября 2023 16:50
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Армения не будет вступать в НАТО. Об этом в беседе с журналистами заявил замглавы МИД Ваан Костанян. Он подчеркнул, что страна готова развивать сотрудничество с Альянсом, однако речи о присоединении не идет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Армения не собирается вступать в НАТО – замглавы МИД страны-1

Так дипломат прокомментировал сегодняшнее приглашение Запада. Стать полноправным членом объединения Ереван призвал глава Европейского комитета по расширению Североатлантического альянса. Напомним, Армения принимает участие в одной из программ НАТО, а также состоит в Совете евроатлантического партнерства.

# НАТО # Фотофакт

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