Армения не собирается вступать в НАТО – замглавы МИД страны

Армения не будет вступать в НАТО. Об этом в беседе с журналистами заявил замглавы МИД Ваан Костанян. Он подчеркнул, что страна готова развивать сотрудничество с Альянсом, однако речи о присоединении не идет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Так дипломат прокомментировал сегодняшнее приглашение Запада. Стать полноправным членом объединения Ереван призвал глава Европейского комитета по расширению Североатлантического альянса. Напомним, Армения принимает участие в одной из программ НАТО, а также состоит в Совете евроатлантического партнерства.