Армения не собирается вступать в НАТО – замглавы МИД страны

Армения не будет вступать в НАТО. Об этом в беседе с журналистами заявил замглавы МИД Ваан Костанян. Он подчеркнул, что страна готова развивать сотрудничество с Альянсом, однако речи о присоединении не идет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.