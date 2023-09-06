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Армения и США проведут совместные военные учения

06 сентября 2023 09:13
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Совместные учения Республики Армения и Соединенных Штатов Америки пройдут с 11 по 20 сентября текущего года, сообщает РИА Новости со ссылкой на публикацию в Telegram-канале Министерство обороны Армении.

Совместные армяно-американские учения Eagle Partner 2023 будут направлены на обмен опытом в управлении и тактической связи, на повышение оперативной совместимости подразделений. Также целью учений будет являться повышение боеготовности подразделений Армении в операциях для оценки в рамках концепции оперативного потенциала НАТО.

Участники совместных учений будут отрабатывать операции в рамках миротворческих миссий по урегулированию конфликта и стабилизации отношений между сторонами. 

Планируется проведение учений на территории учебного центра Министерства обороны Армении, а также на базе центра «Зар» миротворческой бригады.

# Международная политика

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