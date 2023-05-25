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Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целлостности

25 мая 2023 14:25
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Ереван и Баку договорились о взаимном признании территориальной целостности. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, сообщает РИА Новости.

По его мнению, это благоприятствует налаживанию межгосударственных отношений. Президент Азербайджана Ильхам Алиев отметил, что Баку не имеет притязаний на территории Армении и что оба государства обладают возможностью заключить мирный договор на базе признания территориальной целостности друг друга. 

Армения и Азербайджан могут подписать мирное соглашение в Кишиневе 1 июня в ходе проведения саммита Европейского политического сообщества.

В прошлом году Ереван и Баку обсуждали мирное соглашение при посредничестве России, США и Европейского Союза.

# Международная политика

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