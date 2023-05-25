Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целлостности

Ереван и Баку договорились о взаимном признании территориальной целостности. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, сообщает РИА Новости.

По его мнению, это благоприятствует налаживанию межгосударственных отношений. Президент Азербайджана Ильхам Алиев отметил, что Баку не имеет притязаний на территории Армении и что оба государства обладают возможностью заключить мирный договор на базе признания территориальной целостности друг друга.

Армения и Азербайджан могут подписать мирное соглашение в Кишиневе 1 июня в ходе проведения саммита Европейского политического сообщества.

В прошлом году Ереван и Баку обсуждали мирное соглашение при посредничестве России, США и Европейского Союза.