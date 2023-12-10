Прямой эфир

Арестович рассказал о трёх сценариях по Украине в 2024 году

10 декабря 2023 11:45
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал о трех сценариях развития украинского кризиса в 2024 году. Об этом он заявил в интервью польскому изданию Rzeczpospolita.

  • Первый сценарий предусматривает «ни войны, ни мира», что чревато «третьим Майданом».
     
  • Второй сценарий предполагает продолжение боевых действий с поддержкой Запада, однако с проигрышем Украины на некоторых участках фронта.
     
  • В третьем сценарии – «сказочном» – предусматривается активное западное вмешательство в поддержку Украины.

Однако экс-советник главы офиса президента не считает возможным позитивный исход: «Но, честно говоря, я не вижу позитивного сценария для Украины в 2024 году», – заключил Арестович.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Евростат: Болгария стала самой несчастной страной ЕС
10 декабря 2023 11:08

Евростат: Болгария стала самой несчастной страной ЕС

Путин: власти Украины оборзели совсем, называя русских некоренным народом
10 декабря 2023 10:33

Путин: власти Украины оборзели совсем, называя русских некоренным народом

AFP: французский фрегат уничтожил над Красным морем два дрона из Йемена
10 декабря 2023 10:08

AFP: французский фрегат уничтожил над Красным морем два дрона из Йемена