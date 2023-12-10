Арестович рассказал о трёх сценариях по Украине в 2024 году

Бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал о трех сценариях развития украинского кризиса в 2024 году. Об этом он заявил в интервью польскому изданию Rzeczpospolita.

Первый сценарий предусматривает «ни войны, ни мира», что чревато «третьим Майданом».



Второй сценарий предполагает продолжение боевых действий с поддержкой Запада, однако с проигрышем Украины на некоторых участках фронта.



В третьем сценарии – «сказочном» – предусматривается активное западное вмешательство в поддержку Украины.

Однако экс-советник главы офиса президента не считает возможным позитивный исход: «Но, честно говоря, я не вижу позитивного сценария для Украины в 2024 году», – заключил Арестович.