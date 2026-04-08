Апокалипсис на Ближнем Востоке отменяется – вот что известно об условиях перемирия между США и Ираном

А сейчас к главной мировой новости. «Апокалипсис на Ближнем Востоке отменяется» – вот, пожалуй, самый яркий заголовок этой среды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А вот такие кадры из Тегерана сегодня облетели все новостные агентства планеты.

Именно так жители Ирана отреагировали на новость о том, что Вашингтон и Тегеран договорились о перемирии. Незадолго до того самого дедлайна – а это 4 часа по минскому времени – Трамп сообщил о том, что «согласен на двухнедельное прекращение огня с Ираном», подчеркнув, что «это будет двустороннее перемирие». При этом американский лидер сослался на руководство Пакистана, после бесед с которым Белый дом принял это решение.

Кроме того, Трамп отметил, что «США и Иран решили практически все спорные вопросы», а мирные предложения Тегерана из 10 пунктов Вашингтон рассматривает как «рабочую основу для ведения переговоров». К слову, их первый раунд намечен уже на ближайшую пятницу, а площадкой станет Исламабад.

Но давайте взглянем на наиболее чувствительные пункты мирного плана, предложенного Тегераном. Их сегодня перечисляет иранское агентство Tasnim. Итак, гарантия ненападения на Иран со стороны Штатов, вывод американских сил из региона и прекращение военных действий на всех фронтах, в том числе против Ливана. При этом Иран требует отменить все санкции, получить компенсацию за ущерб, причиненный стране в ходе боевых действий, а также сохранить контроль над Ормузским проливом.

При этом на две недели перемирия и переговоров Тегеран открывает Ормузский пролив. Пока проход будет возможен через координацию с иранскими вооруженными силами. И в 9:59 по минскому времени первое судно уже прошло транзитом через то самое «бутылочное горлышко» мировой экономики.

Однако около полутора часов назад стало известно о том, что Израиль вновь атаковал Ливан, тем самым нарушив перемирие. На этом фоне, как сообщают СМИ, Иран временно приостановил движение судов через Ормузский пролив. Мы будем следить за развитием ситуации.

Что же до закономерного и политически верного в этой ситуации решения Вашингтона, давайте вспомним комментарий нашего Президента по ближневосточному конфликту несколько дней назад.