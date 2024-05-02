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AP: ВСУ не имеют оборонительных сооружений в тылу из-за недостатка техники

02 мая 2024 10:59
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Украинские военные сталкиваются с трудностями при возведении оборонительных укреплений из-за недостатка техники. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Associated Press. 

По словам командира 47-й бригады Александра, большинство не ожидали нового российского наступления и не осознавали всей необходимости строительства укреплений заранее. Именно отсутствие укреплений в Часовом Яре помогло России повернуть ход событий в свою пользу.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отметил тяжелое состояние украинских войск на линии фронта. Он заметил, что Россия имеет значительное преимущество и ведет активные атаки по всей линии соприкосновения. Особо критическая ситуация складывается на Краматорском, Красноармейском и Кураховском направлениях.

# Международная политика

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