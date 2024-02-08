AP: Украина вербует латиноамериканцев, которые идут воевать в ВСУ ради денег

Украинская армия, испытывающая нехватку личного состава, в 2023 году начала набирать в свои ряды наемников из Колумбии. Об этом пишет ТАСС.

Отставных колумбийских военнослужащих, привлекаемых высокой зарплатой, стали сотнями направлять в Украину.

С 2022 года на Украину прибыло 11 675 зарубежных наемников из 84 стран. Большая часть из них прибыла из Польши, США, Канады и Грузии. Всего Украина потеряла более 4800 наемников, еще 4800 покинули страну. Ранее министр обороны РФ заявил, что за прошедший месяц армия Украины потеряла более 23 000 человек убитыми и ранеными, а с момента начала военной операции – более 383 000 человек.