AP: Украина отвела американские танки Abrams из-за российских дронов

Депутат Верховной Рады Максим Бужанский заявил, что армия Украины отвела свои американские танки Abrams из-за их незащищенности от действий российских беспилотников. Об этом пишет ТАСС.

Он отметил, что война меняется, и дорогая бронированная техника превращается в легкую мишень для недорогих беспилотников. 31 танк США был признан непригодным для использования в классическом варианте.

Ранее Газета New York Times сообщает, что за два месяца Россия вывела из строя 5 танков Abrams. По словам министра обороны России Сергея Шойгу, с января месяца армия Украины лишилась более 80 000 человек и 14 000 единиц вооружения, включая более 1200 танков и других боевых машин.