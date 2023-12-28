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Антонов: США боятся признать успех ВС РФ в Марьинке

28 декабря 2023 12:55
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Российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что Соединенные Штаты, предоставляя Киеву очередную военную поддержку, вновь подтверждают свою верность концепции войны «до последнего украинца». Об этом пишет ТАСС.

Он отметил, что Вашингтон должен осознать всю бессмысленность усилий по военной победе над Россией. Антонов заметил, что США направляют Киеву «кровавый новогодний подарок», выделив очередной комплект финансовой помощи в размере 250 миллионов долларов. Он выразил также уверенность, что администрация США видит достижения российских вооруженных сил, но боится их признавать.

Посол подчеркнул, что, понимая тщетность попыток одолеть Россию, США продолжают подталкивать Украину к бездне, обрекая тысячи людей на смерть. Он также добавил, что новые объемы поставок вооружений не изменят ситуацию на полях сражений, и настоятельно призвал США отказаться от своих иллюзий относительно стратегического поражения России.

# Международная политика

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