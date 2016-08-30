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Антониу Гутьерреш лидирует в гонке за право занять пост генсека ООН

30 августа 2016 10:27
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Новости США. За право наследовать пост генсека ООН после уходящего 1 января 2017 года Пан Ги Муна продолжается ожесточенная борьба с непредсказуемым исходом. По итогам голосования, которое состоялось несколько часов тому назад, лидирует Антониу Гутьерреш, экс-премьер Португалии. Ему дышат в затылок словак Мирослав Лайчак и болгарка Ирина Бокова. Следующий тур голосования состоится 9 сентября. Изберут Генсека государства-члены Совета Безопасности, при этом пятеро постоянных членов Совбеза имеют право вето в том числе и в данном вопросе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# ООН

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