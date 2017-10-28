Антитеррористическое подразделение греческой полиции арестовало подозреваемого в отправке бомб чиновникам Евросоюза и МВФ

Новости Греции. Это 29-летний местный житель, который связан с анархистской организацией «Заговор огненных ячеек», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Одно из его взрывоопасных в прямом смысле сообщений получил экс-премьер Греции Лукас Пападимос в мае этого года. Во время вскрытия посылки устройство сдетонировало и политик получил ранения.