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Антитеррористическое подразделение греческой полиции арестовало подозреваемого в отправке бомб чиновникам Евросоюза и МВФ

28 октября 2017 17:43
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Новости Греции. Это 29-летний местный житель, который связан с анархистской организацией «Заговор огненных ячеек», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

Антитеррористическое подразделение греческой полиции арестовало подозреваемого в отправке бомб чиновникам Евросоюза и МВФ-1

Одно из его взрывоопасных в прямом  смысле сообщений получил экс-премьер Греции Лукас Пападимос в мае этого года. Во время вскрытия посылки устройство сдетонировало и политик получил ранения.

Антитеррористическое подразделение греческой полиции арестовало подозреваемого в отправке бомб чиновникам Евросоюза и МВФ-3

Антитеррористическое подразделение греческой полиции арестовало подозреваемого в отправке бомб чиновникам Евросоюза и МВФ-5

# Фотофакт # Международная политика

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