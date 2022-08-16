Антироссийские санкции уничтожают британский бизнес. Более 70 % компаний в стране заявили об убытках. Об этом пишут местные СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сразу после введения санкций почти половина предпринимателей столкнулись с проблемами с поставщиками и рабочей силой. Также у них резко выросли издержки и были нарушены цепочки производства. Стоит отметить, что наибольший ущерб понесли финансовый и авиационный секторы Великобритании, так как более 90 % финансовых организаций имели активы и фонды в России.