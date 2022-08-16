Прямой эфир

Антироссийские санкции уничтожают британский бизнес. Более 70% компаний в стране заявили об убытках

16 августа 2022 06:48
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Антироссийские санкции уничтожают британский бизнес. Более 70 % компаний в стране заявили об убытках. Об этом пишут местные СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сразу после введения санкций почти половина предпринимателей столкнулись с проблемами с поставщиками и рабочей силой. Также у них резко выросли издержки и были нарушены цепочки производства. Стоит отметить, что наибольший ущерб понесли финансовый и авиационный секторы Великобритании, так как более 90 % финансовых организаций имели активы и фонды в России.

Антироссийские санкции уничтожают британский бизнес. Более 70% компаний в стране заявили об убытках-1

В авиационной отрасли на убытки пожаловались почти 85 % компаний. Ведь именно Россия брала у них самолеты в лизинг. Кроме того, авиакомпании еще полностью не оправились после пандемии.

# Экономический кризис # Новости Великобритании # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Великобритания готовится к худшему сценарию – в стране будут массово отключать электричество
15 августа 2022 18:43

Великобритания готовится к худшему сценарию – в стране будут массово отключать электричество

Выключать подсветку зданий после 10 часов вечера. В Испании ввели строгую экономию электричества
15 августа 2022 18:41

Выключать подсветку зданий после 10 часов вечера. В Испании ввели строгую экономию электричества

Инфляция в еврозоне почти достигла 9%
15 августа 2022 18:40

Инфляция в еврозоне почти достигла 9%