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Антирекорды заражения коронавирусом отмечены в Польше и Австралии

31 июля 2020 06:47
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Новости мира. Во многих странах мира фиксируют новый всплеск заболеваемости COVID-19. В связи с этим власти вынуждены вводить очередные карантинные ограничения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Антирекорды заражения коронавирусом отмечены в Польше и Австралии-1

Так, в Австралии выявлено наибольшее число случаев заражения с начала пандемии. Антирекорд побил штат Виктория – за сутки здесь заболели коронавирусом 723 человека. В регионе вновь введен масочный режим, жителям рекомендуют не покидать свои дома без острой необходимости. Общее число инфицированных в стране превысило 16 тысяч.

Антирекорды заражения коронавирусом отмечены в Польше и Австралии-4

С ухудшением эпидемиологической обстановки столкнулись также в Польше, где зафиксировали рекордное суточное число заражений – 615. Наиболее сложная ситуация наблюдается в двух воеводствах на юге страны. Всего в Польше зарегистрировано свыше 45 тысяч подтвержденных случаев заражения.

# Коронавирус # Фотофакт

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