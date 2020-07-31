Антирекорды заражения коронавирусом отмечены в Польше и Австралии

Новости мира. Во многих странах мира фиксируют новый всплеск заболеваемости COVID-19. В связи с этим власти вынуждены вводить очередные карантинные ограничения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, в Австралии выявлено наибольшее число случаев заражения с начала пандемии. Антирекорд побил штат Виктория – за сутки здесь заболели коронавирусом 723 человека. В регионе вновь введен масочный режим, жителям рекомендуют не покидать свои дома без острой необходимости. Общее число инфицированных в стране превысило 16 тысяч.