Антиправительственные выступления вспыхнули в Гондурасе

Новости Гондураса. В Гондурасе вспыхнули антиправительственные выступления. Десятки тысяч людей вышли на улицы столицы, требуя отставки премьер-министра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Его обвиняют в том, что правительство нарушает Конституцию. Чиновники и министры назначаются без согласования Конгресса. И это все происходит при полном попустительстве президента. Протестующие считают, что таким образом в Гондурасе идет неконституционный захват власти, когда ключевые посты в стране, минуя все бюрократические процедуры, занимают удобные правительству люди.