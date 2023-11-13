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Антиправительственные выступления вспыхнули в Гондурасе

13 ноября 2023 06:07
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Новости Гондураса. В Гондурасе вспыхнули антиправительственные выступления. Десятки тысяч людей вышли на улицы столицы, требуя отставки премьер-министра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Антиправительственные выступления вспыхнули в Гондурасе-1

Его обвиняют в том, что правительство нарушает Конституцию. Чиновники и министры назначаются без согласования Конгресса. И это все происходит при полном попустительстве президента. Протестующие считают, что таким образом в Гондурасе идет неконституционный захват власти, когда ключевые посты в стране, минуя все бюрократические процедуры, занимают удобные правительству люди.

# Акции протеста # Фотофакт

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