Прямой эфир

Антиковидные демонстрации и митинги против вакцинации. Сколько человек в мире болеют коронавирусом?

21 февраля 2021 12:35
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Количество заболевших коронавирусом в мире превысило 111,5 миллиона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Резкий прирост числа заражений наблюдается на Лазурном берегу во Франции. В ближайшие двое суток будет принято решение о введении дополнительных ограничений на передвижение.

Антиковидные демонстрации и митинги против вакцинации. Сколько человек в мире болеют коронавирусом?-1

В столице Кипра Никосии прошла многотысячная антиковидная демонстрация. Ее участники призывали президента и министра юстиции подать в отставку. Они считают, что пандемия – только повод для введения ограничений.

Антиковидные демонстрации и митинги против вакцинации. Сколько человек в мире болеют коронавирусом?-4

В крупнейших городах Австралии прошли митинги против кампании по вакцинации. Их участники считают, что принудительные прививки – это нарушение их гражданских прав и свобод.

Антиковидные демонстрации и митинги против вакцинации. Сколько человек в мире болеют коронавирусом?-7

Читайте также:

Прививка от коронавируса или штраф: жителей Джакарты будут наказывать за отказ от вакцинации

В Финляндии за отказ от тестирования на коронавирус может грозить тюрьма

Швейцария постепенно снимает карантинные ограничения, а Польша заявила о третьей волне

# Коронавирус # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В России зафиксированы случаи заражения людей новой разновидностью птичьего гриппа
20 февраля 2021 18:28

В России зафиксированы случаи заражения людей новой разновидностью птичьего гриппа

В Прикарпатье из-за роста заболеваемости коронавирусом разворачивают карантинные блокпосты
20 февраля 2021 14:22

В Прикарпатье из-за роста заболеваемости коронавирусом разворачивают карантинные блокпосты

Проводили долгими аплодисментами. В Москве прошла церемония прощания с Андреем Мягковым
20 февраля 2021 14:20

Проводили долгими аплодисментами. В Москве прошла церемония прощания с Андреем Мягковым