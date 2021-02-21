Антиковидные демонстрации и митинги против вакцинации. Сколько человек в мире болеют коронавирусом?

Количество заболевших коронавирусом в мире превысило 111,5 миллиона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Резкий прирост числа заражений наблюдается на Лазурном берегу во Франции. В ближайшие двое суток будет принято решение о введении дополнительных ограничений на передвижение.
В столице Кипра Никосии прошла многотысячная антиковидная демонстрация. Ее участники призывали президента и министра юстиции подать в отставку. Они считают, что пандемия – только повод для введения ограничений.
В крупнейших городах Австралии прошли митинги против кампании по вакцинации. Их участники считают, что принудительные прививки – это нарушение их гражданских прав и свобод.