Антиковидные демонстрации и митинги против вакцинации. Сколько человек в мире болеют коронавирусом?

Количество заболевших коронавирусом в мире превысило 111,5 миллиона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Резкий прирост числа заражений наблюдается на Лазурном берегу во Франции. В ближайшие двое суток будет принято решение о введении дополнительных ограничений на передвижение.

В столице Кипра Никосии прошла многотысячная антиковидная демонстрация. Ее участники призывали президента и министра юстиции подать в отставку. Они считают, что пандемия – только повод для введения ограничений.