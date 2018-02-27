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Аномальные морозы в Европе назвали «зверем с Востока». Когда ждать потепления?

27 февраля 2018 07:00
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Новости Беларуси. Европа переживает небывалые морозы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Аномально холодная погода пришла из Сибири.

Аномальные морозы в Европе назвали «зверем с Востока». Когда ждать потепления?-1

Британские СМИ уже окрестили феномен «зверем с Востока». Как ожидают синоптики, на территории Великобритании холодная погода продлится до середины недели.

К непогоде готовятся и во Франции. В 37 департаментах страны подготовлено более тысячи мест временного размещения для бездомных. Сильные холода ожидают жителей Австрии, Венгрии, Италии и Испании.

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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