Аномальные морозы в Европе назвали «зверем с Востока». Когда ждать потепления?

Новости Беларуси. Европа переживает небывалые морозы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Аномально холодная погода пришла из Сибири.

Британские СМИ уже окрестили феномен «зверем с Востока». Как ожидают синоптики, на территории Великобритании холодная погода продлится до середины недели.

К непогоде готовятся и во Франции. В 37 департаментах страны подготовлено более тысячи мест временного размещения для бездомных. Сильные холода ожидают жителей Австрии, Венгрии, Италии и Испании.