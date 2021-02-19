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Аномальные холода в США: растёт число погибших, Техас обесточен

19 февраля 2021 09:41
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Новости США. В США растет количество жертв аномальных холодов. В списке погибших уже 38 человек. Часть людей стали жертвами аварий на обледенелых дорогах, некоторые погибли от холода, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Аномальные холода в США: растёт число погибших, Техас обесточен-1

Наиболее тяжелая ситуация складывается в Техасе. Из-за сильных снегопадов штат фактически обесточен. Многие жители остались еще и без водоснабжения. От сильного мороза в частных и многоквартирных домах полопались трубы. В пострадавшие районы организовали доставку бутилированной воды. Большинство магазинов приостановило работу. В открытые выстраиваются огромные очереди.  

Аномальные холода в США: растёт число погибших, Техас обесточен-4

От непогоды также пострадали штаты Северная Каролина, Оклахома, Кентукки, Теннесси, Миссисипи, Луизиана и Орегон. Закрыты аэропорты. По прогнозам синоптиков, аномальные для юга страны холода продержатся еще несколько дней.  

# Погода # Фотофакт

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