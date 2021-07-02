Аномальная жара в Канаде привела к почти 500 внезапным смертям

Новости Канады. Аномальная жара в Канаде сохраняется уже почти неделю. За пять дней зафиксировано почти 500 случаев внезапной смерти жителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Еще одной напастью стали сильнейшие лесные пожары. В провинции Британская Колумбия зафиксировано более 20 возгораний. В результате разгула стихии практически полностью стерт с лица земли небольшой населенный пункт Литтон. Именно там ранее был установлен температурный рекорд – почти 50 °С.