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Анкара получила предложение Киева продолжить зерновую сделку без России

18 июля 2023 07:30
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Анкара получила предложение Киева продолжить зерновую сделку без российского участия, пишет РИА Новости со ссылкой на неназванный источник. Данный вопрос находится на согласовании в ООН, но никаких конкретных решений по нему пока не принято.

Черноморская инициатива, которая предусматривала экспорт украинского зерна по Черному морю, приостановила свою работу 18 июля по инициативе российской стороны. Киев ждет официального подтверждения готовности от ООН и турецкой стороны. В ближайшее время президент Турции планирует провести переговоры со своим российским коллегой,.

# Международная политика

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