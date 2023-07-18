Анкара получила предложение Киева продолжить зерновую сделку без России

Анкара получила предложение Киева продолжить зерновую сделку без российского участия, пишет РИА Новости со ссылкой на неназванный источник. Данный вопрос находится на согласовании в ООН, но никаких конкретных решений по нему пока не принято.

Черноморская инициатива, которая предусматривала экспорт украинского зерна по Черному морю, приостановила свою работу 18 июля по инициативе российской стороны. Киев ждет официального подтверждения готовности от ООН и турецкой стороны. В ближайшее время президент Турции планирует провести переговоры со своим российским коллегой,.