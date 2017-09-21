Ангелу Меркель хотят видеть канцлером Германии 56% опрошенных избирателей

Новости Германии. На посту федерального канцлера Германии большинство граждан хотят видеть Ангелу Меркель – таковы данные последних социальных опросов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За нее свои голоса отдали 56% опрошенных, а ее основной конкурент – Мартин Шульц – сумел заручиться поддержкой лишь 32%. Результаты опросов могут колебаться, однако, по мнению экспертов, кардинальных изменений не будет.