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Андреева не вышла в ⅛ финала турнира WTA 1000, проиграв Анисимовой

24 марта 2025 09:34
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Мирра Андреева не вышла в ⅛ финала турнира WTA 1000 в Майами, уступив Амандe Анисимовой со счетом 6:7, 6:2, 3:6. Об этом пишет РИА Новости.

Андреева не вышла в ⅛ финала турнира WTA 1000, проиграв Анисимовой-1

Фото: pixabay

Матч длился 2 часа 49 минут. Россиянка прервала победную серию из 13 матчей и завершила участие в турнире, где оставалась единственной представительницей России. Анисимова сыграет с Эммой Радукану в следующем круге.

# Теннис

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