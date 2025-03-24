Андреева не вышла в ⅛ финала турнира WTA 1000, проиграв Анисимовой

Мирра Андреева не вышла в ⅛ финала турнира WTA 1000 в Майами, уступив Амандe Анисимовой со счетом 6:7, 6:2, 3:6. Об этом пишет РИА Новости.
Мирра Андреева не вышла в ⅛ финала турнира WTA 1000 в Майами, уступив Амандe Анисимовой со счетом 6:7, 6:2, 3:6. Об этом пишет РИА Новости.
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Матч длился 2 часа 49 минут. Россиянка прервала победную серию из 13 матчей и завершила участие в турнире, где оставалась единственной представительницей России. Анисимова сыграет с Эммой Радукану в следующем круге.