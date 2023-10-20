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Аналитики прогнозирует значительное падение курса евро

20 октября 2023 06:49
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Аналитики прогнозируют значительное падение курса евро. Специалисты ведущих финансовых институтов пересмотрели свои прогнозы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Аналитики прогнозирует значительное падение курса евро-1

Они считают, что евро может достичь равноценной отметки по отношению к доллару. В связи с этим экспертам пришлось изменить прогнозы развития стран, где используют эту валюту. Так, МВФ ожидает, что Германия продемонстрирует экономические показатели хуже, чем предполагалось.

# Экономический кризис # Фотофакт

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