Аналитики прогнозирует значительное падение курса евро

Аналитики прогнозируют значительное падение курса евро. Специалисты ведущих финансовых институтов пересмотрели свои прогнозы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Аналитики прогнозируют значительное падение курса евро. Специалисты ведущих финансовых институтов пересмотрели свои прогнозы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Они считают, что евро может достичь равноценной отметки по отношению к доллару. В связи с этим экспертам пришлось изменить прогнозы развития стран, где используют эту валюту. Так, МВФ ожидает, что Германия продемонстрирует экономические показатели хуже, чем предполагалось.