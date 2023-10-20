Аналитики прогнозирует значительное падение курса евро

Они считают, что евро может достичь равноценной отметки по отношению к доллару. В связи с этим экспертам пришлось изменить прогнозы развития стран, где используют эту валюту. Так, МВФ ожидает, что Германия продемонстрирует экономические показатели хуже, чем предполагалось.